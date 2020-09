EFL: Με 1000 οπαδούς δοκιμαστικά στα γήπεδα

«Είναι συναρπαστικό που βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση να ανακοινώσουμε την επιστροφή ενός μικρού ποσοστού κόσμο στα γήπεδα. Η υγεία και η ευημερία των οπαδών μας παραμένει η προτεραιότητα, αλλά όπως ήδη δείξαμε στο Καίμπριτζ, σε ένα δοκιμαστικό αγώνα στις 8 Σεπτεμβρίου, η κοινωνική απόσταση μπορεί να εφαρμοστεί με ασφάλεια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της EFL, Ρικ Πάρι.

Την περασμένη εβδομάδα η Premier League αρνήθηκε να διεξαχθεί αγώνας με μόνο 1.000 θεατές, θεωρώντας αυτόν τον αριθμό, ανεπαρκή.

Ten EFL Clubs will be permitted to admit spectators into Sky Bet League matches this weekend as part of the ongoing ‘return of fans’ pilot programme.#EFL https://t.co/pksmO9Ppb4

