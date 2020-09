Τάουνσεντ για Μπέιλ: «Κανονικά πρέπει να του φτιάξουν άγαλμα, θέλω να επιστρέψει στην Τότεναμ» (vid)

Τελευταία δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Ουαλός μεσοεπιθετικός, βρίσκεται ένα βήμα μακριά από το να φορέσει ξανά τη φανέλα της Τότεναμ. Αυτή η προοπτική φαίνεται πως ενθουσίασε τον Άντρος Τάουνσεντ, ο οποίος αφού πρώτα τον αποθέωσε στη συνέχεια τόνισε πως θα πρέπει να του χτίσουν ένα άγαλμα.

«Κανείς δεν πρέπει να ξεχνά τι έχει πετύχει ο Μπέιλ στην καριέρα του. Τα σπουδαία γκολ που πέτυχε κόντρα σε Ατλέτικο και Λίβερπουλ και έδωσε τότε στην ομάδα του το τρόπαιο του Champions League. Του αξίζει να του κάνουν ένα άγαλμα. Αντί αυτού, ο Μπέιλ σχολιάζεται με κακό τρόπο από τους οπαδούς και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Δεν εκτιμήθηκε στην Ισπανία. Δεν τον κατηγορώ για τον τρόπο που ενεργεί τώρα και απλώς κάθεται στο συμβόλαιο του στην Ρεάλ. Θα ήθελα όμως να τον δω πίσω στην Premier League και την Τότεναμ. Θα τον περιμένω με ανοιχτές αγκάλες.

Είναι 31 ετών. Εχει πολλά ακόμα να προσφέρει στο ποδόσφαιρο και είναι ταλέντο παγκόσμιας κλάσης, οπότε θα ήταν υπέροχο να τον δούμε να επιστρέφει ξανά εδώ».

"Bale will have hero-status at Spurs"

