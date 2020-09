Ο 24χρονος χαφ που έκανε και το ντεμπούτο του με το ανδρικό τμήμα της εθνικής ομάδας της Αγγλίας πριν από μερικές μέρες στο Nations League κόντρα στη Δανία στην Κοπεγχάγη, έβαλε τέλος στα σενάρια για το μέλλον του και αποφάσισε να δηλώσει βροντερό «παρών» ως αρχηγός στο «Βίλα Παρκ».

Όντας από μικρό παιδί στις ακαδημίες των «χωριατών» και παίζοντας στην πρώτη ομάδα από το 2014, παρέμεινε πιστός ακόμα και μετά τον υποβιβασμό το 2016 κι όμως τώρα αισθάνεται πιο ώριμος κι έμπειρος για να ηγηθεί.

Έτσι, έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμφωνητικό με τον σύλλογο του Μπέρμιγχαμ μέχρι και το 2025!

Just a quick message from our captain, @JackGrealish ... #Grealish2025 pic.twitter.com/Fi5aebnQqW

"It is , and I am very happy here." - @JackGrealish #Grealish2025 pic.twitter.com/KNducgD2RF

— Aston Villa (@AVFCOfficial) September 15, 2020