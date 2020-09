Λίβερπουλ: Θα περιμένει μέχρι την τελευταία εβδομάδα μεταγραφών για τον Τιάγκο

Οι άνθρωποι της Λίβερπρυλ, παρακολουθούν εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα την περίπτωση του Τιάγκο Αλκάνταρα. Οι «Reds» θεωρούνται το μεγάλο φαβορί για την απόκτηση του 29χρονου μέσου, παρά τις προσπάθειες που έκανε η Γιουνάιτεντ για να τον «κλέψει» και ειδικά μετά την μεταγραφή του Φαν Ντε Μπέεκ στους «κόκκινους διαβόλους».

Πλέον, οι πρωταθλητές Αγγλιας είναι μόνοι στο παιχνίδι απόκτησης του Τιάγκο. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με το «talksport», δεν θα βιαστούν να κάνουν την κίνησή τους. Θα περιμένουν μέχρι την τελευταία εβδομάδα της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου (θυμίζουμε πως ολοκληρώνεται στις 5 Οκτωβρίου), προκειμένου να καταθέσουν πρόταση στην Μπάγερν, για τον διεθνή μέσο.

Κι αυτό διότι τότε η Λίβερπουλ θα καταθέσει μία πρόταση χαμηλότερη συγκριτικά με τις απαιτήσεις των Βαυαρών και ο γερμανικός σύλλογος θα «αναγκαστεί» να τον παραχωρήσει μιας και δεν τον υπολογίζει για τη νέα σεζόν. Πάντως, η υπόθεση του Τιάγκο, φαίνεται πως θα διαρκέσει για αρκετό χρονικό διάστημα ακόμα. Το μόνο που απομένει είναι να δούμε αν θα ολοκληρωθεί θετικά ή αρνητικά για την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ.

Liverpool will wait until the final week of the transfer window to make an official move for Bayern Munich midfielder Thiago Alcântara. (Source: talkSPORT) pic.twitter.com/i3zdcUMSB1

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 15, 2020