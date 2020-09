Ο Βέρνερ μαζί με τον Χάβερτς πήραν φανέλα βασικού από τον Λάμπαρντ στο παιχνίδι του Amex το βράδυ της Δευτέρας, εκεί όπου οι «μπλε» έκαναν θετικό ποδαρικό και έφτασαν στο τελικό 3-1 κόντρα στους «γλάρους».

Τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα των Λονδρέζων κινήθηκαν σε πολύ ρηχά νερά, όμως, ο Βέρνερ κέρδισε το πέναλτι και τραυματίστηκε σε μυ του γονάτου στη σύγκρουση που είχε με τον Ράιαν.

«Αισθανόμουν την ενόχληση στον μυ σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι και δεν μπορούσα να κάνω τις κινήσεις που θα ήθελα, όμως χαίρομαι που βοήθησα με το πέναλτι που κέρδισα. Σε μια εβδομάδα θα είμαι εντάξει, σημασία έχει η νίκη» είπε ο Γερμανός επιθετικός.

Here is Timo Werner explaining about the ice pack on his knee. pic.twitter.com/7zFT7rkJf4

