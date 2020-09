Αστέρας Τρ. - Παναθηναϊκός. Δεκάδες επιλογές και στοιχήματα για σκόρερ, κάρτες, κόρνερ και λεπτό πρώτου γκολ. |21+

Οι Πρωταθλητές Αγγλίας το βράδυ του Σαββάτου υποδέχθηκαν τα «παγώνια» που κατέκτησαν το πρωτάθλημα της Championship πριν από λίγο καιρό και επέστρεψαν στο κορυφαίο επίπεδο έπειτα από 16 ολόκληρα χρόνια.

Το ματς ήταν εκπληκτικό, με απίστευτο ρυθμό, με το σκορ στο 3-2 λίγο μετά το πρώτο ημίωρο και στη λήξη του έκανε τον Κλοπ ν' αναφωνήσει «Ουάου», έχοντας χαρεί κάθε στιγμή της αναμέτρησης από την οποία η ομάδα του πήρε όλους τους βαθμούς.

Λίβερπουλ - Λιντς 4-3: Ο απίθανος Σαλάχ λύγισε τα «Παγώνια» (vid)

Η Λιντς έκανε την άμυνα της Λίβερπουλ να φανεί τρομερά εύθραυστη. Άφησε την εντύπωση στον Κλοπ αλλά και σε όσους παρακολουθούσαν το παιχνίδι πως οι επιθέσεις της ομάδας του Μπιέλσα ήταν τέτοιες που θα μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να κάνουν τους «κόκκινους» να μην έχουν τρόπο να διαχειριστούν τις καταστάσεις. Και ο Φαν Ντάικ ήταν «ευάλωτος» κάνοντας το λάθος στο δεύτερο γκολ και ο Αλεξάντερ – Άρνολντ ήταν πολύ κακός, «τρώγοντας» τη ντρίμπλα στο πρώτο γκολ και πετυχαίνοντας αυτογκόλ σε φάση που ευτυχώς για εκείνον υπήρχε οφσάιντ, ενώ και ο Γκόμες έχει αρνητική συμμετοχή στο πρώτο και το τρίτο τέρμα των νεοφώτιστων.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο VvD είναι ο παίκτης εκείνος που ως βασικός - εκτός των τερματοφυλάκων - έχει τα περισσότερα λάθη που έχουν οδηγήσει σε γκολ εις βάρος της ομάδας του (3), από την έναρξη της σεζόν 2018-2019! Ο τρόπος ανάπτυξης της Λιντς έφερε σε πολύ δύσκολα θέση του Πρωταθλητές, οι οποίοι είχαν προβλήματα στο χώρο του κέντρου. Ο Χέντερσον ναι μεν πρόλαβε και την αποστολή μπήκε και στην 11άδα αλλά δεν ήταν σε καμία περίπτωση έτοιμος να βγάλει όλο το ματς, ο Βαϊνάλντουμ μετά τις ιστορίες με τη Μπαρτσελόνα δεν φάνηκε πολύ και εν τέλει ο Φαμπίνιο διόρθωσε τα πράγματα κερδίζοντας το καθοριστικό πέναλτι στο 87'.

Αν και αρκετές από τις κινήσεις που επιχειρούσε δεν του έβγαιναν και αρκετές φορές έβγαλε εκνευρισμό, ο Μοχάμεντ Σαλάχ αναδείχθηκε σε ήρωα με το χατ-τρικ που πέτυχε. Δυο γκολ από την άσπρη βούλα και μάλιστα το δεύτερο στο 88ο λεπτό, όταν πλέον όλο το ματς κρεμόταν από τα δικά του πόδια για τη Λίβερπουλ. «Έχω σκοράρει με πέναλτι και σε τελικό του Champions League...» απάντησε για την πίεση που ενδεχομένως να αισθανόταν.

Ο Αιγύπτιος αστέρας πέτυχε και το καταπληκτικό αριστερό σουτ στο πρώτο μέρος στέλνοντας τη μπάλα στο «παραθυράκι» και έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Λίβερπουλ από καταβολής Premier League που σκοράρει τρεις φορές σε ματς της πρεμιέρας. Αμέσως προηγούμενος ήταν ο Τζον Όλντριτζ σε παιχνίδι με την Τσάρλτον στην έναρξη της σεζόν 1988-1999. Τότε, ακόμα ονομαζόταν «πρώτη κατηγορία». Μάλιστα, ο «Φαραώ» βρήκε δίχτυα στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος για τέταρτη διαδοχική αγωνιστική περίοδο και συγκίνησε με τον πανηγυρισμό του.

Αφιέρωσε το τελευταίο γκολ στον συμπατριώτη του και άλλοτε συμπαίκτη στην εθνική Αιγύπτου, Μοαμέν Ζακάρια που αποσύρθηκε αφού διαγνώστηκε με νόσο που σταδιακά «σκοτώνει» τα νεύρα και παραλύει το σώμα και τον οργανισμό...

EVERY. ANGLE. @MoSalah starts the season in style pic.twitter.com/UPBHV2Mm3D

— Liverpool FC (@LFC) September 12, 2020