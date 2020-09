Οι «κόκκινοι» είδαν τα «παγώνια» του Μπιέλσα ν' απαντούν τρεις φορές σε κάθε γκολ δικό τους, ωστόσο, ο Σαλάχ ήταν εκείνος που έδωσε την καλύτερη λύση και με το χατ-τρικ ήταν μπροστάρης για το τελικό 4-3.

Ο Κλοπ όσο κι αν έπρεπε να σκεφτεί πράγματα για να μη γλιστρήσουν βαθμοί από το σακούλι των Πρωταθλητών στην πρεμιέρα, απήλαυσε το παιχνίδι και το έδειξε στο φινάλε αναφωνώντας «Ουάου»!

Klopp has one word for Leeds. ‘Wow’. pic.twitter.com/KVXwdisa20

