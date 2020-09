Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα επικράτησε πολύ εύκολα 3-0 των cottagers στην πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος της Premier League και ο Χόλντινγκ που πλέον απολαμβάνει εμπιστοσύνη από τον προπονητή του, έδειξε πως πλέον έχει τρομερή αυτοπεποίθηση.

Στο παιχνίδι του Σαββάτου κατάφερε να κατεβάσει τη μπάλα προς τα αντίπαλα καρέ διατηρώντας την στον αέρα και περνώντας όποιον προσπάθησε να τον σταματήσει, μέχρι τελικά να κάνει την πάσα στον Λακαζέτ.

Μαζί με τον Γάλλο, γέλασαν γι' αυτό που μόλις είχε συμβεί και ο Άγγλος αμυντικός δεν πίστευε καν την προσπάθεια που του βγήκε!

Rob holding been watching nani and tried to copy him

Holdinho #FULARS #COYG #Holding#Arsenal pic.twitter.com/c0GDMSseoU

