Καραγκούνης για μεταγραφή στη Φούλαμ: «Αν προσπαθήσεις, θ' ανταμειφθείς» (pic)

Λένε ότι κάθε εμπόδιο είναι για καλό... λένε ότι αν προσπαθήσεις, θα ανταμειφθείς... Αυτό έγινε και στην δική μου περίπτωση όταν σαν σήμερα πριν από 8 χρόνια υπέγραψα με την @fulhamfc . Στα 35 μου, μετά από ένα καλοκαίρι δοκιμασιών, μου δόθηκε η μεγάλη ευκαιρία να συμμετέχω στο σημαντικότερο Πρωτάθλημα της Ευρώπης. #fulhamfc #premierleague #nevergiveup #lifegoals #lifeachievements

A post shared by Γιώργος Καραγκούνης (@karagounis_giorgos) on Sep 11, 2020 at 2:05am PDT