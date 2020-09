Λίβερπουλ: Οι μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές και το Kop ενέπνευσαν τη νέα φανέλα (vid)

Στο βίντεο με το οποίο οι «κόκκινοι» εξήγησαν το σχέδιο που επέλεξαν για την 3η φανέλα τους ενόψει της έναρξςη της νέας σεζόν, γυρίζουν πίσω στη δεκαετία του '80 και το έπος της Ρώμης το 1984.

Με τον κόσμο της Λίβερπουλ να γεμίζει κερκίδες με πανό, κασκόλ και σημαίες και να δίνει αυτό το καρό σχέδιο, η ομάδα αποφάσισε να τιμήσει τον 12ο παίκτη της με τη νέα φανέλα!

Όταν η Λίβερπουλ φιλοξενούσε τη Λιντς στο γεμάτο «Άνφιλντ» (vid)

Our chequered flags are a familiar sight…

Now they’ve inspired the design of our new third kit pic.twitter.com/KuaZE5hRQP

— Liverpool FC (@LFC) September 11, 2020