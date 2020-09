Η 27χρονη αμυντικός από την Αγγλία, διεθνής φυσικά με την εθνική ομάδα των γυναικών, ήταν παρούσα σε ακόμα μια μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία της Λυών πριν από λίγο καιρό, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου σε επίπεδο συλλόγων.

Μαζί με τις συμπαίκτριές της γεύτηκε μια μεγάλη διάκριση (κατακτώντας τα πάντα μέσα στη σεζόν), αν και το γυναικείο τμήμα των «λιονέ» είναι συνηθισμένο σε τέτοιες στιγμές και είναι από τα πιο δυνατά σύνολα στο γυναικείο ποδόσφαιρο.

Έπειτα από αυτή τη μια σεζόν στον γαλλικό σύλλογο, επαναπτρίστηκε και επέλεξε αυτή τη φορά να φορέσει τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι, υπογράφοντας για τα επόμενα τρία χρόνια!

Το αξιοπερίεργο με την Γκρίνγουντ, είναι πως πλέον έχει περάσει απ' όλες τις μεγάλες αντιπάλους του αγγλικού ποδοσφαίρου και φανερώνει πάνω απ' όλα τον επαγγελματισμό της, αλλά και την επιθυμία της να έχει τέτοια παρουσία στο άθλημα και δη στο γυναικείο τμήμα, που θα είναι σημείο αναφοράς και τ' όνομά της θα μείνει στην ιστορία.

Μετά την τετραετία 2010-2014 όπου ήταν παρούσα στην Έβερτον, ήρθε η διετία 2016-2018 στην Λίβερπουλ, έπειτα για μια σεζόν πήγε στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (2018-2019) και τώρα βρίσκεται ανάμεσα στις «γαλάζιες» του Μάντσεστερ.

Alex Greenwood has signed for Manchester City.

She's now played for City, Man Utd, Liverpool and Everton pic.twitter.com/9WA2KdEJHa

— B/R Football (@brfootball) September 9, 2020