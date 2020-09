Premier League: Επιστροφή με μήνυμα κατά του ρατσισμού στις φανέλες (pic)

Το κορυφαίο πρωτάθλημα κάνει σέντρα ξανά για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά το μεσημέρι του Σαββάτου και οι ομάδες της Λίγκας θα έχουν στις εμφανίσεις τους μήνυμα κατά του ρατσισμού.

Αυτό θα εμφανίζεται στα μανίκια τους και θα γράφει «δεν υπάρχει χώρος για ρατσισμό», όπως αποφασίστηκε εν τέλει παρά τις διαβουλεύεσεις για το αν έπρεπε να συνεχιστεί η συγκεκριμένη δράση στην Premier League.

Premier League players will wear a "No Room For Racism" badge on their shirts this season.

(via @premierleague) pic.twitter.com/M6O9mYLn5m

