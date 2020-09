Ο Ομπαμεγιάνγκ υπογράφει νέο τριετές συμβόλαιο και γίνεται ο πιο ακριβοπληρωμένος της Άρσεναλ

Σύμφωνα με το «Athletic», Ομπαμεγιάνγκ και Άρσεναλ θα συνεχίσουν την συνεργασία τους μέχρι το 2023. Μετά από αρκετό καιρό διαπραγματεύσεων ο Γκαμπονέζος συμφώνησε να ανανεώσει τη συνεργασία του με την ομάδα του Λονδίνου.

Μάλιστα, η διοίκηση της Άρ​σεναλ ετοιμάζει αύξηση αποδοχών στον Γκαμπονέζο επιθετικό, η οποία αυτόματα θα τον κάνει τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη της ομάδας, καθώς κερδίζει εβδομαδιαίως περίπου 350.000 λίρες

Οπως τονίζει το εν λόγω δημοσίευμα το προσεχές διάστημα ο Ομπαμεγιάνγκ θα περάσει από τα γραφεία της Αρσεναλ και θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

