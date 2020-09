Μουρίνιο: «Ο Μέσι μπορεί να πάει μόνο σε ομάδα που δε σέβεται το FFP»

«Σεβόμαστε το Financial Fair Play στην Τότεναμ. O Mέσι θα μπορούσε να πάει μόνο σε κάποια ομάδα, η οποία δεν σέβεται το Financial Fair Play και η Τότεναμ δεν είναι μια από αυτές σίγουρα», ήταν το σχόλιο του Πορτογάλου στην ερώτηση για... Τότεναμ και Μέσι, αφήνοντας έτσι αιχμές για τη Μάντσεστερ Σίτι. Παράλληλα, ο Ζοσέ Μουρίνιο στάθηκε και στη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ για την Τότεναμ «All or Nothing» λέγοντας μεταξύ άλλων: «Θεωρώ ότι ήταν αληθινό. Τίποτα δεν ήταν ψεύτικο. Όλοι μας ξεχάσαμε πολύ γρήγορα ότι υπήρχαν κάμερες παντού και απλά ζούσαμε μέρα με τη μέρα τα σκαμπανεβάσματά μας, που ο σύλλογος κι εμείς είχαμε κατά τη διάρκεια της σεζόν. Γι' αυτό πιστεύω ότι ήταν πολύ αληθινό».