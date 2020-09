Σέφιλντ Γιουνάιτεντ: Πήρε Μπερκ κι έδωσε Ρόμπινσον στη Γουέστ Μπρομ (vids)

Ο Μπερκ είναι το τέταρτο κατά σειρά θερινό μεταγραφικό απόκτημα των «λεπίδων» τις τελευταίες μέρες ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Είχαν προηγηθεί οι Μπογκλ και Λόου που μετακινήθηκαν στο Bramall Lane από την Ντέρμπι Κάουντι, όπως επίσης και ο Ίθαν Αμπάντου που παραχωρήθηκε δανεικός από την Τσέλσι.

Στο deal συμπεριλήφθηκε και η μετακίνηση του 25χρονου επιθετικού, Καλούμ Ρόμπινσον στη Γουέστ Μπρομ, εκεί όπου υπέγραψε συμβόλαιο πέντε ετών.

Ο Μπερκ υπέγραψε στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ για τρία χρόνια.

*Checks Twitter to see @CallumRobinson7 has been announced* pic.twitter.com/dF9Ms5IuYQ

— West Bromwich Albion (@WBA) September 9, 2020