Άστον Βίλα: Έδωσε 28 εκατ. και πήρε Γουότκινς! (vid)

Ο 24χρονος επιθετικός έπειτα από 26 τέρματα στην Championship την αγωνιστική περίοδο 2019-2020, μετακομίζει στο «Βίλα Παρκ», εκεί όπου ανακοινώθηκε επίσημα το μεσημέρι της Τετάρτης έχοντας υπογράψει νέο πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Μαζί με τα μπόνους που έχουν συμπεριληφθεί στο πολύ μεγάλο deal, το ποσό της μεταγραφής αναμένεται να ξεπεράσει τα 32 εκατομμύρια και πλέον όλο το βάρος πέφτει στους ώμους του Γουότκινς για τα γκολ που θα επιτρέψουν στη Βίλα τη νέα σεζόν να μη διατρέξει κινδύνους...

...

It's the one you've been waiting for. #WatkinsAnnounced pic.twitter.com/h5a48HkYTl

— Aston Villa (@AVFCOfficial) September 9, 2020