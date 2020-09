Ντε Μπρόινε: Το εκπληκτικό βίντεο για το βραβείο και η ατάκα του Φαν Ντάικ (pic & vid)

Ο Βέλγος αστέρας της Μάντσεστερ Σίτι ήταν εκείνος που αναδείχθηκε κορυφαίος από τους συναδέλφους του στην PFA για την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε στα τέλη του Ιούλη.

Παρά το γεγονός πως η ομάδα του δεν διεκδίκησε ποτέ ουσιαστικά την κορυφή κόντρα στην ακαματάχητη Λίβερπουλ, ο Ντε Μπρόινε ξεχώρισε και κατέκτησε την ατομική διάκριση.

«Δεν με ενδιαφέρουν τα ατομικά βραβεία, δεν με χαρακτηρίζουν αυτά ως ποδοσφαιριστή.

Το παιχνίδι μου είναι βασισμένο στους άλλους γιατί δίνω...

Λάμπω, όταν λάμπουν οι άλλοι.

Όταν οι άλλοι αναγεννούνται, το κάνω κι εγώ.

Κοιτάζουν κι εγώ τους βλέπω... Τρέχουν κι εγώ τους τροφοδοτώ.

Δεν με ενδιέφεραν ποτέ τα προσωπικά τρόπαια γιατί πάντα θέλω τη βοήθεια των άλλων.

Συνήθως δίνω, αλλά αυτό θα το πάρω...» αναφέρει ο Ντε Μπρόινε στο εντυπωσιακό βίντεο, για το οποίο ο Φαν Ντάικ του έστειλε μήνυμα λέγοντας:

«Δεν είναι καθόλου άσχημο αυτό το βραβείο. Συγχαρητήρια, δίκαιος νικητής μεγάλε»!

Not a bad one to win I guess Congratulations well deserved big man!

— Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) September 9, 2020