Ο Κολομβιανός επιθετικός αποκτήθηκε για τα επόμενα 2+1 χρόνια έναντι 22 εκατομμυρίων λιρών και θέλει να δείξει στον Κάρλο Αντσελότι πως έπραξε πολύ καλά που τον εμπιστεύθηκε γι' ακόμα μια φορά και θα συνεργαστούν και σε τρίτη ομάδα μετά τις Ρεάλ Μαδρίτης και Μπάγερν Μονάχου.

Ο Χάμες, στην πρώτη του προπόνηση με την Έβερτον σκόραρε τόσο με λόμπα από κοντινή απόσταση, όσο και με εντυπωσιακό πλάγιο σουτ σε άσκηση με τελειώματα.

Hasn’t exactly taken long for James Rodriguez to find his feet at Everton pic.twitter.com/le8hU0n6co

