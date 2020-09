H καλύτερη φετινή 11αδα της Premier League είναι η μισή Λίβερπουλ (vid)

Πρωταγωνιστικό ρόλο έχει φέτος η Λίβερπουλ στην κορυφαία ενδεκάδα, καθώς πέντε παίκτες της ψηφίστηκαν ως οι καλύτεροι της φετινή σεζόν μετά από ψηφοφορία της Ένωσης Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών (PFA).

Στην άμυνα βρίσκονται οι Άντριου Ρόμπερτσον, Βέρτζιλ Φαν Ντάικ και Αλεξάντερ Άρνολντ. Στον άξονα ο αρχηγός των «Reds», Τζόρνταν Χέντερσον και στην επίθεση ο Σαντιό Μανέ.

Οσον αφορά τις υπόλοιπες θέσεις, ο Νικ Πόουπ της Μπέρνλι επιλέχθηκε ως ο κορυφαίος πορτιέρε, ενώ παρτενέρ του Φαν Ντάικ είναι ο Τσαγκλάρ Σογιουντσού της Λέστερ.

Στον χώρο της μεσαία γραμμής, δίπλα στον Χέντερσον είναι δύο παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι, Νταβίντ Σίλβα και Κέβιν Ντε Μπρόινε και στην κορυφή της επίθεσης, μαζί με τον Μανέ βρίσκονται και οι Πιέρ Ομπαμεγιάνγκ και Τζέιμι Βάρντι,

The 2020 PFA Premier League Team of the Year! #TOTY #PFAawards pic.twitter.com/K43HtMovNJ

— Professional Footballers' Association (@PFA) September 8, 2020