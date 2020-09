Ο Κολομβιανός σούπερ σταρ υπέγραψε με τα «ζαχαρωτά» για τα επόμενα 2+1 χρόνια, θα συνεργαστεί για τρίτη φορά στην καριέρα του με τον... αγαπημένο του κόουτς, Κάρλο Αντσελότι, κόστισε κάτι περισσότερο από 20 εκατομμύρια ευρώ και στη θεωρία είναι μια μεταγραφή που μπορεί να βοηθήσει τρομερά την Έβερτον. Αρκεί, φυσικά, ο Κολομβιανός να καταφέρει επιτέλους να παρουσιάσει κάτι στο γήπεδο...

Το βράδυ της Δευτέρας, αμέσως μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής, τόσο στις μεγάλες φωτεινές πινακίδες στο Μέρσεϊσαϊντ, όσο και στον ουρανοξύστη Colpatria Tower στην πρωτεύουσα της Κολομβίας, κυριαρχούσε το μπλε χρώμα και ο αριθμός 19 για χάρη του ποδοσφαιριστή!

Our city of Liverpool never looked so good!

Last night Everton lit up the Colpatria tower in Bogota, the capital of Colombia to celebrate the signing of James Rodriguez

