Μετά την επισημοποίηση της απόκτησης του Κάλουμ Γουίλσον, η Νιούκαστλ ανακοίνωσε και δεύτερη μεταγραφή βασικού «γραναζιού» της Μπόρνμουθ.

Ο λόγος για τον Ράιαν Φρέιζερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος τον περασμένο Ιούνιο από τα Κεράσια, προτού δηλαδή υποβιβαστούν στην Championship και υπέγραψε στις Καρακάξες για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Το deal για τον 26χρονο Σκωτσέζο εξτρέμ είναι το 4ο κατά σειρά στο μεταγραφικό παζάρι για την ομάδα του Στίβεν Μπρους, που εκτός του Γουίλσον έχει ήδη αποκτήσει τους Χέντρικ και Γκιλέσπι.

#NUFC are thrilled to announce the signing of Ryan Fraser on a five-year deal!

Welcome, Ryan!

— Newcastle United FC (@NUFC) September 7, 2020