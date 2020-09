Στο ντοκιμαντέρ της Amazon, αποτυπώνονται οι κουβέντες και οι σκέψεις του Πορτογάλου προπονητή των «σπιρουνιών» με τους συνεργάτες του όταν ενημερώθηκε λίγο καιρό πριν από την αναβολή κάθε αθλητικής δραστηριότητας λόγω του κορονοϊού, για τον τραυματισμό του Κέιν και την απουσία τριών μηνών.

«Με αυτό το διάστημα τελείωσε η σεζόν... Μίνιμουν 12 εβδομάδες και δίχως χειρουργείο... Τη γαμ$#@$@» έλεγε στους βοηθούς του ο Μουρίνιο!

Αξίζει να σημειωθεί πως εν τέλει ο Άγγλος στράικερ ευνοήθηκε από την πανδημία, αφού, μέχρι την επιστροφή του ποδοσφαίρου είχε αναρρώσει πλήρως και επέστρεψε για να παίξει, ενώ μάλιστα, δεν ρίσκαρε και με τη συμμετοχή του στο Euro αφού κι αυτό πήγε για το καλοκαίρι του 2021.

Δείτε το βίντεο:

