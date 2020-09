Ο παλαίμαχος Γάλλος φουλ μπακ έπαιξε στο SoccerAid του 2020 στο «Θέατρο τ​ων Ονείρων», στο πρώτο παιχνίδι που έστω και άτυπα, ο Γουέιν Ρούνεϊ κάθισε σε πάγκο ως πρώτος προπονητής, καθοδηγώντας την αγγλική ομάδα.

Ο Εβρά έχοντας βρεθεί από δεξιά κι όχι από την συνηθισμένη του αριστερή πτέρυγα, βρήκε ευκαιρία να κάνει τα... μαγικά του και κατάφερε να γίνει viral με την τρομερή ντρίμπλα που κατέληξε σε «ποδιά».

Ο 39χρονος Πατρίς Εβρά επέστρεψε στα γήπεδα για ομάδα 11ης κατηγορίας στην Αγγλία (vid)

Patrice Evra nutmegging Lee Mack. You love to see it#SoccerAid pic.twitter.com/LFYfBksC1k

