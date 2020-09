Τότεναμ: Η... τρομακτική βόλτα στην οροφή του γηπέδου! (vid)

Τα «σπιρούνια» έβαλαν τον απαραίτητο εξοπλισμό για να φτάσουν στο υψηλότερο σημείο του υπερσύγχρονου γηπέδου του συλλόγου, σε ένα πρωινό με δυνατό αέρα που τους έκανε να κρατιούνται γερά!

Ο Γουίνκς άρχισε να αισθάνεται άβολα όταν έφτασαν άπαντες στην κορυφή, ενώ, ο Τανγκάνγκα άργησε περισσότερο απ' όλους κι ανέβαινε δίχως να κοιτάζει κάτω και με βοήθεια!

Δείτε την... περιπέτεια των παικτών της Τότεναμ, με τους Σον και Μόουρα να το απολαμβάνουν περισσότερο απ' όλους:

!

The players take a trip to the top of Tottenham Hotspur Stadium to take on the Dare Skywalk! #THFC #COYS pic.twitter.com/qztNw77IbS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 6, 2020