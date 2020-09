Το πρώτο μέλος της «χρυσής φουρνιάς» της Αταλάντα που πωλήθηκε έγινε ο Τίμοθι Καστάνιε.

Η Λέστερ ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου δεξιού αμυντικού από τους Μπεργκαμάσκι, με ένα ποσό της τάξης των 24 εκατ. ευρώ και τον Βέλγο να υπογράφει για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Με 33 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις τη σεζόν που μας πέρασε, ο Καστάνιε μοιράστηκε τη θέση του δεξιού φουλ-μπακμε τον Χανς Χάτεμπουρ και μαζί με τον Ρόμπιν Γκόσενς αποτέλεσαν από κοινού ένα από τα πιο δυναμικά δίδυμα ακραίων μπακ στην Ευρώπη, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην εξαιρετική πορεία του κλαμπ μέχρι τα προημιτελικά του Champions League.

Αυτή είναι και η πρώτη φετινή μεταγραφή των Αλεπούδων στο τρέχον παζάρι.

Join us in saying #WelcomeTimothy!

— Leicester City (@LCFC) September 3, 2020