Ανακοινώνεται ο νέος δανεισμός του Θεμπάγιος στην Αρσεναλ

Με την ολοκλήρωση των φετινών του υποχρεώσεων με την Αρσεναλ, ο Θεμπάγιος ταξίδεψε στην Μαδρίτη για να συζητήσεις με την διοίκηση των Μαδριλένων το μέλλον του. Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός αφού τους είπε πως βλέπει το μέλλον του στους «κανονιέρηδες» στη συνέχεια τους πίεσε ώστε να ανάψουν το «πράσινο φως» για την μετακίνησή του.

Οι ιθύνοντες της Ρεάλ, άκουσαν όσα τους είπε ο Ντάνι Θεμπάγιος και συμφώνησαν να τον παραχωρήσουν στην Αρσεναλ, ξανά με τη μορφή δανεισμού.

Done deal! Dani #Ceballos landed in London. He is expected to sign his new #Arsenal’s contract today. The spanish midfielder comes-back from #RealMadrid on loan fee, but #Gunners cover full salary this time. #transfers #AFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 3, 2020