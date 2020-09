O 23χρονος δεξιός φουλ μπακ ήταν εκ των διακριθέντων στην ομάδα του Σαμπρί Λαμουσί που διεκδίκησε μέχρι τέλους μια θέση στα Playoffs ανόδου από την Championship στην Premier και τελικά απέτυχε να φτάσει στον στόχο της...

Ομάδες του κορυφαίου πρωταθλήματος είχαν εκφράσει ενδιαφέρον, η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ φέρεται να είχε περάσει στην πράξη με πρόταση 12 εκατομμυρίων που απορρίφθηκε και τελικά η Άστον Βίλα έκανε τον παίκτη δικό της.

Από το πρωί της Πέμπτης ο Μάτι Κας ανήκει στο δυναμικό των «χωριατών» για τα επόμενα χρόνια, με το deal να φτάνει στα 17 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους...

Welcome to the Villa, Matty Cash! #AVFC pic.twitter.com/cddoi6Dugb

— Aston Villa (@AVFCOfficial) September 3, 2020