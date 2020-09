Μπρούνο Φερνάντες για το επεισόδιο με Λίντελοφ: «Δεν κράτησε κανείς κακία, στο τέλος αγκαλιαστήκαμε» (vid)

Οι «κόκκινοι διάβολοι» είχαν γνωρίσει την ήττα σε εκείνο το παιχνίδι, καθώς οι Ανδαλουσιανοί με ανατροπή έφτασαν στο τελικό, επικρατώντας με 2-1.

Τότε Μπρούνο Φερνάντες και Βίκτορ Λίντελοφ είχαν σε έντονη αντιπαράθεση και αντάλλαξαν «γαλλικά» για την ευθύνη που είχαν οι αμυντικοί της ομάδας στο γκολ του Λουκ ντε Γιόνγκ. Το σκηνικό αυτό ανήκει στο παρελθόν, σύμφωνα με τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό της Γιουνάιτεντ, ο οποίος φρόντισε να ξεκαθαρίσει γι' ακόμα μία φορά πως οι σχέσεις μεταξύ των δύο παικτών είναι άριστες.

«Ο Βίκτορ είναι ένας από τους ανθρώπους με τους οποίους έχω τις καλύτερες σχέσεις στην ομάδα. Μιλάει πορτογαλικά και μάλιστα πολύ καλά, όπως θα είδατε και στο συγκεκριμένο περιστατικό. Αυτές οι κακές λέξεις είναι οι πρώτες που μαθαίνουμε στους ξένους όταν έρχονται στην Πορτογαλία (γέλια). Όμως κανένας δεν κράτησε κακία στον άλλο. Στο τέλος αγκαλιαστήκαμε για λίγα δευτερόλεπτα και δεν χρειάστηκε να πει τίποτα κανένας από τους δύο. Όλα καλά μεταξύ μας», τόνισε χαρακτηριστικά στην A Bola.

Bruno Fernandes and Victor Lindelof disagree regarding who was responsible for that Sevilla goal #Club2020 pic.twitter.com/z0vOI8smsn

— Football on BT Sport (@btsportfootball) August 16, 2020