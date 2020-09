Τότεναμ: Η υπόθεση του Έρικσεν στο ντοκιμαντέρ και η δυσαρέσκεια (vid)

Ο Ζοσέ Μουρίνιο εξηγούσε στον πρόεδρο των «σπιρουνιών» πως η υπόθεση του Δανού μεσοεπιθετικού δεν ήταν καθόλου εύκολη, δεδομένου πως το συμβόλαιό του έφτανε στο τέλος του και ο εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή δεν είχε την παραμικρή επαφή με το λονδρέζικο κλαμπ.

«Μαζί του η ομάδα κυκλοφορεί καλύτερα τη μπάλα, αλλά δεν δίνει αυτή την έξτρα ώθηση με δυναμική, για να σπρώχνει μπροστά το παιχνίδι... Αυτό του λείπει...» έλεγε ο Πορτογάλος προπονητής στον Λέβι.

Ο παίκτης, από την πλευρά του, αισθανόταν άσχημα για το γεγονός πως: «Ο Τύπος σου συμπεριφέρεται σαν να είσαι... αντικείμενο. Θα πας εδώ, θα πας εκεί, θα παίρνεις αυτά τα λεφτά... Μπορούν να γράφουν ό,τι θέλουν και να μην έχουν καμία συνέπεια...».

Δείτε το βίντεο:

Devoured first 3 episodes of #AllorNothingSpurs documentary. Great viewing.

The Man City version was alright but it only caught fire when they started losing. Not enough went wrong.

Mourinho’s #Spurs has far more jeopardy and rougher edges. pic.twitter.com/vSwCLGP9Nn

— Jason Keen (@Jason_Keen) September 1, 2020