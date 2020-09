Πάλι όσα αναφέρονται από το στόρι της σύλληψης του Χάρι Μαγκουάιρ στη Μύκονο και τον διαπληκτισμό με τις αστυνομικές δυνάμεις, έρχονται σε πλήρη σύγκρουση με όσα έχει αναφέρει ο ποδοσφαιριστής στην προσπάθειά του να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Όπως αναφέρει το «ΘΕΜΑ», παρουσιάζοντας το κατηγορητήριο, έχει καταγραφεί χαρακτηριστικά πως:

«Απηύθυναν προς τους αστυνομικούς του Α.Τ. Μυκόνου τις εκφράσεις “F*&% you all, F*&% off, F*&% the greek Police, f*&% policemen, f&%* the Greece, f*&% the greek civilization, I don’t give a sh*&%!”, προσβάλλοντας με τον τρόπο αυτό την υπόληψη των αστυνομικών.

Κατόπιν της ανωτέρω επέμβασης των αστυνομικών, ο α’ κατηγορούμενος (δηλαδή ο ποδοσφαιριστής) επιτέθηκε στον υπαστυνόμο (σ.σ: αναφέρει το όνομά του). Τον απώθησε και του έφερε λάκτισμα στο δεξί του πόδι προξενώντας του οίδημα αριστερής και δεξιάς κνήμης ενώ ο γ’ κατηγορούμενος (σ.σ.: ο αδελφός του Χάρι Μαγκουάιρ) επιτέθηκε επίσης στον ανωτέρω αστυνομικό χτυπώντας τον με τις γροθιές του στο πρόσωπο προκαλώντας του ήπιο οίδημα άνω δεξιού χείλους.

Ακολούθως κατόπιν της προσαγωγής των κατηγορουμένων στο Α.Τ. Μυκόνου και αφού απαιτήθηκε η συνδρομή και η επέμβαση της Ομάδας Ασφαλείας του Α.Τ. Μυκόνου, κατά τη διάρκεια της σύλληψής του οι κατηγορούμενοι αντιστάθηκαν σθεναρά τραυματίζοντας τους αστυνομικούς και συγκεκριμένα ο α’ κατηγορούμενος απώθησε με δύναμη και έριξε στο έδαφος τον υπαστυνόμο προκαλώντας του εκδορές στο δεξιό αντιβράχιο, ισχυαλγία και οσφυαλγία δεξιού μέρους, ενώ επίσης κατά τη διαδικασία της χειροπέδησης απώθησε με δύναμη και χτύπησε με τα χέρια και τα πόδια του άλλον υπαστυνόμο προξενώντας του εκδορά στον δεξιό δείκτη και κάκωση δεξιού μικρού δακτύλου. Τέλος ο β’ κατηγορούμενος (σ.σ.: ο 28χρονος φίλος τους) χτύπησε με δύναμη τον αστυνόμο προκαλώντας του αμυχές στον αριστερό βραχίονα και στο αριστερό αντιβράχιο».

Όσο για τα περί προσπάθειας δωροδοκίας, τα οποία έχει αρνηθεί κατηγορηματικά ο Χάρι Μαγκουάιρ, το κατηγορητήριο αναφέρει:

«Ενώ είχε ολοκληρωθεί η σύλληψη των ανωτέρω κατηγορούμενων και ενώ αυτοί βρίσκονταν στον διάδρομο του ΑΤ Μυκόνου απευθύνθηκαν στην αγγλική γλώσσα στον υπαστυνόμο (σ.σ.: αναφέρεται το όνομα) και τους είπαν ότι θα τους δώσουν όσα χρήματα θέλουν προκειμένου να μη συλληφθούν γιατί είναι πολύ εύρωστοι οικονομικά ενώ ο α’ κατηγορούμενος τους είπε ότι μπορεί να τους δώσει όσα χρήματα θέλουν γιατί “είμαι ο αρχηγός της ομάδας ποδοσφαίρου Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ”».

