Τεράστιος Ράσφορντ: Παλεύει για την καταπολέμηση της παιδικής πείνας στην Αγγλία (vid)

Ο 22χρονος σταρ της Γιουνάιτεντ μετά κοινωνική πρωτοβουλία του, να επεκταθούν τα δωρεάν γεύματα σε 1.3 εκατ. μαθητές τα σχολεία των οποίων είχαν κλείσει λόγω κορονοϊού, θέλησε να βοηθήσει τα άπορα παιδιά της Αγγλίας.

Ο Ράσφορντ, αυτή τη φορά προσπαθεί να καταπολεμήσει το πρόβλημα της παιδικής πείνας γι' αυτό και συνέστησε ομάδα εργασίας, σε συνεργασία με μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρίες τροφίμων της χώρας.

«Τα σχολικά γεύματα ήταν μία βραχυπρόθεσμη λύση, αλλά δεν θα λειτουργήσει σε βάθος χρόνου, πρέπει να σκεφτούμε τον καλύτερο τρόπο ώστε οι άπορες οικογένειες να έχουν φαγητό και να μην υπάρχουν θέματα», ανέφερε χαρακτηριστικά στο BBC.

Μάλιστα, στόχος αυτής της νέας πρωτοβουλίας είναι η επέκταση των σχολικών γευμάτων σε άλλα 1.5 εκατ. παιδιά ηλικίας 7-16 ετών, την παροχή δωρεάν γευμάτων κατά τη διάρκεια των διακοπών σε άλλα 1.1 εκατ. παιδιά, αλλά και την αύξηση της δαπάνης για γεύματα σε άλλα 290.000 παιδιά κάτω των 4 ετών, ή γυναίκες που περιμένουν παιδί.

For the millions who don’t have the platform to be heard...

#ENDCHILDFOODPOVERTY pic.twitter.com/OuJrZNuWa7

— Marcus Rashford (@MarcusRashford) September 1, 2020