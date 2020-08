Μουρίνιο: Εκνευρίζεται με ρεπορτάζ που τον «θάβει» και κλείνει την τηλεόραση! (vid)

Ακόμα ένα βίντεο κυκλοφόρησε από το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ της Amazon για την περασμένη αγωνιστική περίοδο της Τότεναμ, με τις πρώτες ημέρες του Ζοσέ Μουρίνιο στο προπονητικό κέντρο της ομάδας.

Καταστρώνοντας τα πρώτα σχέδιά του, ο Πορτογάλος έχει αφήσει ανοιχτή την τηλεόραση και ακούει από τους Βρετανούς παρουσιαστές ν' αναφέρουν: «Είμαι έκπλητος με την πρόσληψη του Ζοσέ. Αυτό το ποδόσφαιρο θέλει να παίξει η Τότεναμ; Δείτε τι έγινε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ...».

Κάπου εκεί ο Μουρίνιο εκνευρίστηκε, σηκώθηκε, έκλεισε την τηλεόραση και είπε «άντε γαμ^#$^#».

My LORD this is incredible pic.twitter.com/sdRLPtjaHG

