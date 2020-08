Άρσεναλ - Λίβερπουλ: Ο Μαρτίνες «έπαιξε» με το μυαλό του Φαν Ντάικ πριν τα πέναλτι! (vid)

Με τον Ομπαμεγιάνγκ να είναι κοντά τους και να εκπλήσσεται από τον συμπαίκτη του με αυτό που έκανε, ο Μαρτίνες είχε τέτοια αυτοπεποίθηση πριν από την έναρξη της διαδικασίας των πέναλτι, το βράδυ του Σαββάτου, που προσπάθησε να «παίξει» με το μυαλό του Φαν Ντάικ.

Όταν άκουσε από τον Ολλανδό στόπερ των «κόκκινων» πως ήθελε η δική του ομάδα να ξεκινήσει από την άσπρη βούλα, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες ρώτησε δυο φορές: «είσαι σίγουρος;», με «παγωμένο» βλέμμα!

Ο Φαν Ντάικ προσπάθησε να μην του δώσει σημασία και να μην τον κοιτάζει καν, ενώ, ο «Όμπα», το απολάμβανε!

The absolute *stones* on @emimartinezz1 VVD says they’ll shoot first. Emi “You sure? Are you sure?” He should have listened. #COYG #AFC #Arsenal pic.twitter.com/nBx8Np9OOj

