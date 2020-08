Μουρίνιο: «Θεωρώ τον εαυτό μου νέο ως προπονητή»

Μπορεί να διανύει το 57ο έτος της ηλικίας του, όμως ο «Special One», τονίζει πως ο χρόνος για να τα παρατήσει δεν πλησιάζει ακόμα λέγοντας πως έχει πολλά ακόμα να δώσει ως προπονητής.

«Πρώτα από όλα, είμαι νέος ακόμη. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι είμαι γέρος επειδή είμαι σε αυτό το επίπεδο από το 2002. Κι όμως, δεν είμαι πολύ μεγάλος, βασικά, είμαι πολύ νέος ως προπονητής ποδοσφαίρου. Είναι το είδος της δουλειάς που γίνεσαι καλύτερος με την εμπειρία και όχι χειρότερος. Έχω πια περισσότερο τον έλεγχο των συναισθημάτων μου. Σκέφτομαι διαφορετικά, αποφασίζω καλύτερα. Πιστεύω, ως προπονητής, όσο πιο μεγάλος είσαι τόσο μεγαλύτερη η εμπειρία. Το μυαλό σου πρέπει να λειτουργεί καλύτερα. Δεν χρειάζεται να τρέχεις για 90 λεπτά, αλλά να σκέφτεσαι. Άρα ο προπονητής γίνεται καλύτερος μέχρι να χαθεί το κίνητρο», δήλωσε χαρακτηριστικά σε απόσπασμα του ντοκιμαντέρ του Amazon Prime Video All Or Nothing.