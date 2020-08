Ο Αργεντινός επιθετικός των «πολιτών» που είναι και κολλητός του ηγέτη των «μπλαουγκράνα», ήταν λογικό να δεχθεί καταιγισμό ερωτήσεων και αναφορών από τον κόσμο στο twitch για το μέλλον του φίλου του.

Εκείνος προσπάθησε απλά να συνεχίσει το παιχνίδι του και να μη δώσει τροφή για σχόλια, ωστόσο, το πράγμα είχε ξεφύγει, με αποτέλεσμα ν' αναγκαστεί να κάνει mute την λέξη Μέσι στο live του!

Ο Αγουέρο αφαίρεσε το «10» από το όνομά του στο Instagram και έγινε χαμός για τον Μέσι (pics)

Aguero just started his stream on Twitch and everyone's just asking him about Messi pic.twitter.com/MBWSAUo6ZL

