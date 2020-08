Ο Αγουέρο αφαίρεσε το «10» από το όνομά του στο Instagram και έγινε χαμός για τον Μέσι (pics)

Το μέλλον του Λιονέλ Μέσι, παραμένει αβέβαιο, όσο και ο ίδιος παραμένει σιωπηλός. Λίγες ημέρες μετά την απόφασή του να πει «αντίο» στους «μπλαουγκράνα», πολλές ομάδες παραμονεύουν στη γωνία για την απόκτηση του. Παρί, Σίτι, Ιντερ και Γιουνάιτεντ είναι μερικές από τις ομάδες, οι οποίες αυτή τη στιγμή θεωρούνται φαβορί.

Βέβαια, τις περισσότερες πιθανότητες, σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, συγκεντρώνει η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα. Μάλιστα, μία νέα... ένδειξη που φέρνει πιο κοντά τον Αργεντινό στους «πολίτες» είναι ότι ο Κουν Αγουέρο -πολύ καλός φίλος του «Λίο»- αφαίρεσε τον αριθμό «10» από το όνομά του στο Instagram κι από «kunaguero10» έγινε «kunaguero».

Φυσικά, μετά από αυτό στα social επικράτησε χαμός, καθώς χαρακτήρισαν πως η συγκεκριμένη κίνηση του Αγουέρο, μόνο τυχαία δεν θεωρείται....

Aguero removes "10" from his instagram username! It's happening. pic.twitter.com/AAf9pzeEEs — infosfcb (@infosfcb) August 26, 2020

Aguero has just removed the number 10 from his Instagram username... pic.twitter.com/1QmTrdbWyw — Marco Tolu AFC (@marcotolu_) August 26, 2020

Pep Guardiola taking the number 10 shirt away from Aguero so he can give it to Messi pic.twitter.com/O6wLUZKHro — MAD MOOV (@jordzin0) August 26, 2020

Aguero already removed the 10 from his name pic.twitter.com/MAA9ms0Iib — Pablo (@drealpablo) August 26, 2020

