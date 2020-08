Οι Μπεν Τσίλγουελ από το απόγευμα της Τετάρτης είναι κι επίσημα μέλος των «μπλε» του Λονδίνου για τα επόμενα πέντε χρόνια, με την ομάδα του Φρανκ Λάμπαρντ να διαθέτει 50 εκατομμύρια για να τον κάνει δικό της.

Ο Τζέιμς Μάντισον είναι από τις πιο πολύτιμες μονάδες στο ρόστερ της Λέστερ και πρόσφατα ανανέωσε το συμβόλαιό του με τις «αλεπούδες» έχοντας προκαλέσει αίσθηση από το 2018, όταν και μετακόμισε στο King Power Stadium.

Οι δυο ποδοσφαιριστές έχουν τρομερή σχέση, όμως πλέον θα τα λένε από απόσταση και στις λιγοστές εξόδους τους.

Ο Μάντισον, έβαλε ένα εκπληκτικό βίντεο με τον Τσίλγουελ στα social media και του έδωσε τις ευχές του για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

Go well, my brother @BenChilwell pic.twitter.com/hhuhixJMQ8

— James Maddison (@Madders10) August 26, 2020