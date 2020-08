Οι «πολίτες» αποκάλυψαν και την 3η φανέλα για την σεζόν που θα κάνει σέντρα στις 12 του Σεπτέμβρη, με την ομάδα του Πεπ όμως να έχει πάρει εξτρά άδεια από την Premier League έπειτα από τη συμμετοχή της στο Final-8 του Champions League μέχρι και τα προημιτελικά.

Η νέα, 3η φανέλα είναι σε ροζ απόχρωση, αν και γίνεται ελάχιστα αντιληπτό, ενώ, υπάρχουν τα ήδη γνωστά σχέδια και από τις άλλες δυο φανέλες, με έμπνευση από την πόλη του Μάντσεστερ...

The 20/21 #ManCity x @pumafootball Third Kit is here!

— Manchester City (@ManCity) August 27, 2020