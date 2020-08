Η τρέλα μπορεί ορισμένες φορές να πηγαίνει στα βουνά, μπορεί όμως να πηγαίνει και στους... Καταρράκτες.

Αυτό απέδειξε ο Κένι Ντόνισον που έπειτα από συνεννόηση με τον Δήμαρχο της πόλης όπου διαμένει στους Καταρράκτες, κατάφερε να γίνει ένα μικρό lights show με τα χρώματα των «παγωνιών»!

Όπως ανέφερε στο ραδιόφωνο του BBC, αρκετά συχνά διοργανώνονται τέτοιες βραδιές με φώτα που δίνουν χρώμα στα νερά, κάνοντας εντυπωσιακούς τους Καταρράκτεςι έτσι εκείνος αποφάσισε να τους «βάψει» με μπλε, κίτρινο και λευκό.

«Ο Δήμαρχος το θεώρησε μια έξυπνη και αστεία ιδέα κι έτσι έγινε...» τόνισε ο οπαδός της Λιντς.

Niagara Falls Lit up in Leeds Untied colours!!! Andrew Bowden got his colleague (friends with the mayor of Niagara) to light up the falls in celebration of Leeds’ return to the Premier League #LUFC #LeedsEverywhere pic.twitter.com/0TTNXRBq4n

— Premier Leeds (@LeedsEverywhere) August 25, 2020