Η Σίτι, η Ίντερ και η Παρί προφανώς και θα ήταν τα πρώτα ονόματα ομάδων για τις οποίες θα κυκλοφορούσαν σενάρια για την επόμενη μέρα στην καριέρα του Αργεντινού σούπερ σταρ έπειτα από την ενημέρωση που έκανε εκείνος προς τη διοίκηση της Μπαρτσελόνα για την επιθυμία αποχώρησής του στη φετινή μεταγραφική περίοδο.

Μάλλον κανείς, ωστόσο, δεν θα περίμενε να μπει στο χορό και η Τσέλσι! Ο Ρίο Φέρντιναντ το βράδυ της Τρίτης έγραψε στα social media:

«Άκουσα από κάπου ότι ο Λάμπαρντ θα κοιτάξει τον Μέσι. Αν το καταφέρει, θα είναι εκπληκτική μεταγραφική περίοδος»! Αυτό αρκούσε για να προκαλέσει παροξυσμό στους Άγγλους οπαδούς και τους φίλους των «μπλε» που βλέπουν ότι ο Αμπράμοβιτς κλείνει τον ένα παίκτη μετά τον άλλον!

Μίνι διαδήλωση στο «Καμπ Νόου» υπέρ του Μέσι και κατά του Μπαρτομέου (pics & vid)

Just heard Frank Lampard is now in for #messi

Some window this if Lamps pulls this off !!

— Rio Ferdinand (@rioferdy5) August 25, 2020