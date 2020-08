Μικρός θαυμαστής του Πογκμπά έβαλε τα κλάματα όταν τον συνάντησε (vid)

Χαρούμενο έκανε έναν μικρό θαυμαστή του, ο Γάλλος άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ βρισκόταν σε ένα εστιατόριο στην Αγγλία. Ο Πογκμπά όχι μόνο συζήτησε μαζί του, αλλά πόσταρε και το βίντεο από την συνάντηση τους στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Σαφώς συγκλονισμένος από τη συνάντηση του ειδώλου του, ο νεαρός Λουκ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του. Από την πλευρά του, ο μέσος των «κόκκινων διαβόλων», αστειευόμενος του είπε πως θα βάλει κι αυτός τα κλάματα ενώ τον ρώτησε για το αν προτιμάει στο μέλλον να τον έχει συμπαίκτη ή αντίπαλο μιας και ο Λουκ παίζει κι αυτός ποδόσφαιρο.

Pogba making a fan happy with tears of joy, yet the media will still try and twist the story

pic.twitter.com/RGJpCnydwG

— (@RealistGlizzy) August 24, 2020