Η Άρσεναλ επισημοποίησε την παραμονή των Μάρι και Σέντρικ (pic & vid)

Συνεχίζουν στο ρόστερ του Μίκελ Αρτέτα και της Άρσεναλ κι επίσημα οι Πάμπλο Μάρι και Σέντρικ Σοάρες.

Οι Κανονιέρηδες ανακοίνωσαν, όπως αναμενόταν, τη μονιμοποίηση των δύο ποδοσφαιριστών στο κλαμπ μετά το τέλος των δανεισμών τους, καταβάλλοντας στη Φλαμένγκο 8 εκατ. ευρώ για τον Ισπανό στόπερ και προσφέροντας συμβόλαιο και στους δύο ως το καλοκαίρι του 2024 (ο Σέντρικ αποκτήθηκε ως ελεύθερος).

Παρά το γεγονός ότι αθροιστικά κατέγραψαν μόλις 8 συμμετοχές (3 και 5/1 αντίστοιχα) από τον Ιανουάριο, καθώς ο 26χρονος Μάρι τραυματίστηκε με το... καλημέρα στον αστράγαλο και επέστρεψε μόλις στις αρχές Αυγούστου, ενώ κι ο Σέντρικ πήρε τα πρώτα του αγωνιστικά λεπτά την 1η Ιουλίου, ο Βάσκος τεχνικός του συλλόγου έδειξε έμπρακτα πως υπολογίζει και στους δύο για τη νέα σεζόν, που αρχίζει στις 12 Σεπτεμβρίου.

We have reached agreement with both Pablo Mari and Cedric Soares to join the club on permanent deals.

