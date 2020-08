Αρσεναλ: «Εκλεισε» τον Μαγκαλιάες από τη Λιλ (vids)

Όπως υποστηρίζει ο Ιταλός ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 22χρονος αμυντικός, θα ταξιδέψει την Δευτέρα (24/08) στην Αγγλία και θα υπογράψει για λογαριασμό της Αρσεναλ, μέχρι το 2025. Μάλιστα, οι «κανονιέρηδες» για να τον κάνουν δικό τους, χρειάστηκε να καταβάλουν το ποσό των 30 εκατ. ευρώ στη Λιλ.

Ο Βραζιλιάνος στόπερ έκανε άκρως θετική με τους Λιλουά φέτος, μετρώντας 34 αγωνιστικές και 1 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, εκ των οποίων οι 6 στο Champions League. Καθιερώθηκε φέτος μετά από δανεισμούς σε Τρουά και Ντιναμό Ζάγκρεμπ, είναι διεθνής με την Κ20 της Σελεσάο,

Gabriel Magalhães to Arsenal, here we go! Total agreement just completed: he will fly on Monday to London to sign his contract until June 2025, €30M to Lille (add ons included), official statement on next week. The deal is finally done. #AFC #Arsenal #transfers

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2020