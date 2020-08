Τι κι αν δεν έλαμψε (απόλυτα) στο πρώτο του παιχνίδι με την φανέλα της Λίβερπουλ; Ο Κώστας Τσιμίκας έχει κλέψει την καρδιά του Γιούργκεν Κλοπ και των φίλων της ομάδας, όπως προκύπτει από τα σχόλια στο Διαδίκτυο για την εμφάνιση του Έλληνα αριστερού μπακ, στα 45 λεπτά που έπαιξε στο φιλικό 3-0 επί της Στουτγκάρδης.

«Αν πιστεύεις ότι 45 λεπτά από ένα φιλικό κόντρα στην Στουτγκάρδη θα με κάνουν να πιστέψω ότι ο Κώστας Τσιμίκας είναι ο καλύτερος Ελληνας που κλώτσησε ποτέ μια μπάλα, τότε έχεις απόλυτο δίκιο» έγραψε ο «The Kopite», κοτσάροντας στο «τιτίβισμα» του και με μια ελληνική σημαία.

| If you think 45 mins of a friendly against Stuttgart will make me think that Kostas Tsimikas is the best Greek to ever kick a footy then you’d be absolutely right. pic.twitter.com/CFw6TmU0j6

«Τον είδα για 25 λεπτά και είμαι ήδη πεπεισμένος ότι ο Κώστας Τσιμίκας είναι ο δεύτερος καλύτερος αριστερός μπακ της Premier League» πρόσθεσε ο Laurie. Όπου πρώτος, βεβαίως, ο Άντι Ρόμπερτσον.

I’ve watched him for 25 minutes and am already convinced Kostas Tsimikas is the second best left-back in the league.

«Ο Τσιμίκας είναι κυριολεκτικά ο Έλληνας Ρόμπερτσον. Δεν θα μπορούσε να γίνει πιο ταιριαστή προσθήκη» ανέφερε ο Sean.

Tsimikas is literally Greek Robertson. Couldnt have been a better fit

«Αυτός ο τύπος είναι ο ανταγωνιστής μας του Ρόμπο (σ.σ. Ρόμπερτσον). Είμαι ενθουσιασμένος βλέποντας πόσο καλό ματς έκανε ο Τσιμίκας» η επισήμανση του LiverpoolForever.

This guy is ur challenger robbo I’m excited to see what Tsimikas is made of very good game today today pic.twitter.com/tHVYZShnlw

«Ο Τσιμίκας δείχνει πραγματικά καλός για την Λίβερπουλ στα λίγα λεπτά που έπαιξε. Κάλυψε πολύ χώρο, έκανε μερικές καλές ντρίμπλες και τρεξίματα. Θα είναι μια συναρπαστική σεζόν για εκείνον!» η πρόβλεψη του LFC Transfer Room.

Tsimikas has been looking really good for Liverpool in the few minutes he’s played. Covered a lot of ground, done a few good dribbles and runs.

It’ll be an exciting season for him!

— LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) August 22, 2020