Ο Χέντερσον ήταν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της ανόδου της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ τη σεζόν 2018-2019, αλλά και της εκπληκτικής και αξιοπρεπέστατης παρουσίας της ομάδας στη φετινή Premier League.

Ο Άγγλος πορτιέρε κέρδισε πολλούς πόντους και για την εθνική ομάδα της πατρίδας του και πλέον επιστρέφει πιο έτοιμος από ποτέ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για να κοντράρει τον Νταβίντ Ντε Χέα.

Οι «λεπίδες» ανακοίνωσαν την επιστροφή ενός δικού τους παιδιού, του ​Άαρον Ράμσντεϊλ για το κενό που αφήνει ο Χέντερσον στη θέση κάτω από τα γκολπόστ...

Thank you for everything @SheffieldUnited pic.twitter.com/bVAe3nKPZA

— Dean Henderson (@deanhenderson) August 19, 2020