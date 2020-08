Τσιμίκας - Σαλάχ: Αχώριστοι στις πρώτες κοινές τους μέρες στη Λίβερπουλ! (vids)

Ο Έλληνας φουλ μπακ που φέτος πήρε μεταγραφή στους Πρωταθλητές Αγγλίας, από την πρώτη στιγμή «κόλλησε» με τον «Φαραώ», ο οποίος φαίνεται ότι βρήκε τον επόμενο κολλητό του, μετά το τρομερό bromance που είχε με τον Ντέγιαν Λόβρεν.

Ο Τσιμίκας μαζί με τον Σαλάχ είναι αχώριστοι, ενώ, οι δυο τους τρολάρουν ο ένας τον άλλον με τα βίντεο που βάζουν στα social media. Ο Αιγύπτιος έγινε... Pokemon, όμως πήρε την εκδίκησή του με άλλο φίλτρο!

Δείτε τα βίντεο:

Looks like Salah and Tsimikas are the new bromance. pic.twitter.com/Heg6QEEya4

