Ο Άγγλος χαφ, ένας από τους ελάχιστους στη θέση του που αγωνίστηκε σε κάθε λεπτό της Premier League για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους «άγιους» για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Μεγαλωμένος στα τμήματα υποδομής της Σαουθάμπτον, εκεί όπου βρέθηκε για πρώτη φορά το 2003, ο Τζέιμς Γουόρντ – Πρόους έχει γνωρίσει μονάχα αυτό το κλαμπ στην ποδοσφαιρική του καριέρα και δεν έχει καμία διάθεση και σκέψη αποχώρησης.

Αυτή τη στιγμή οι «άγιοι» είναι αυτό που αγαπάει περισσότερο από κάθε τι στο ποδόσφαιρο και γι' αυτό η σχέση του με τον σύλλογο είναι πλέον τέτοια... ζωής.

James Ward-Prowse is Southampton through and through - and he's now signed a new contract

The @SouthamptonFC skipper pens five-year deal#saintsfc | @Prowsey16 pic.twitter.com/pXDCnl3bWH

— Sporting Life Football (@SportingLifeFC) August 17, 2020