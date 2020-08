Το ταξίδι του «αστέρα» που αναγνωρίζεται παγκοσμίως πλέον ως Κριστιάνο Ρονάλντο εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην κεντρική σκηνή το καλοκαίρι του 2003.

Τέσσερις μέρες αφότου ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για 19 εκατ. ευρώ, στις 16 Αυγούστου, ο 18χρονος τότε Πορτογάλος εξτρέμ πέρασε ως αλλαγή στο ματς των Κόκκινων Διαβόλων απέναντι στη Μπόλτον του Στέλιου Γιαννακόπουλου (4-0) και η ανέλιξη μιας μοναδικής καριέρας στην ιστορία του αθλήματος ξεκίνησε επίσημα κι ουσιαστικά.

Ο πρώιμος «CR7», με διαφορετικό λουκ και χωρίς να έχει συστήσει ακόμη το κοινό του «Ολντ Τράφορντ» στις μαγικές του ενέργειες και τα κόλπα που τον έχρισαν το απόλυτο είδωλο για κάθε παιδί που έπαιζε ποδόσφαιρο, έπαιξε για 30 λεπτά, αντικαθιστώντας τον Νίκι Μπατ στο παιχνίδι. Η συνέχεια, λίγο πολύ γνωστή: 292 συμμετοχές, 118 γκολ, τρία πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο Αγγλίας, δύο Λιγκ Καπ, ένα Κομιούνιτι Σιλντ και φυσικά ένα Champions League και ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων το 2008, τη χρονιά που ανακηρύχθηκε νικητής στην πρώτη του Χρυσή Μπάλα.

#OnThisDay in 2003, Cristiano Ronaldo Made His Debut for Manchester United .

Premier League x3

Fa cup x1

Community shield x2

Carling cup x2

Champions League x1

FIFA Club World Cup x1

Ballon d'or x1

Golden boot x1 pic.twitter.com/B68DVTwBkb

