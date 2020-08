Ο Λόβρεν αποχώρησε από τους «κόκκινους» του Μέρσεϊσαϊντ όντας Πρωταθλητής Αγγλίας, έκλεισε τον κύκλο του στον αγγλικό σύλλογο και πλέον βρίσκεται στη Ρωσία για χάρη της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ έμεινε πίσω και τώρα κάνει καλή παρέα με τον Κώστα Τσιμίκα που πήρε εκπληκτική μεταγραφή στην ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ.

Ο «Φαραώ» έκανε πλάκα στον κολλητό του στέλνοντάς του βίντεο από τα ψώνια που έκανε με τον Έλληνα φουλ μπακ, γράφοντας: «Δεν μου λείπεις» στον Λόβρεν, ο οποίος απάντησε πως ο «Μο»... δεν έχει καθόλου χιούμορ.

Λίγες ώρες αργότερα ο φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018 σκόραρε για πρώτη φορά με τη φανέλα της Ζενίτ...

Happy with my first goal https://t.co/OPqGv8xA8g

— Dejan lovren (@Dejan06Lovren) August 15, 2020