Η Γιουνάιτεντ κυκλοφόρησε τη νέα και μαύρη εκτός έδρας εμφάνιση της (pics)

Το μαύρο χρώμα είναι αυτό το οποίο κυριαρχεί στη νέα εμφάνιση των «κόκκινων διαβόλων», με κάποιες ιδιαίτερες λεπτομέρειες.

Μάλιστα, όπως φαίνεται και στις παρακάτω φωτογραφίες τόσο το σήμα της Γιουνάιτεντ όσο λόγκο της Adidas είναι σε άσπρο χρώμα, όπως ακριβώς είναι και οι ρίγες στους ώμους.

Introducing Manchester United's 2020/21 away shirt pic.twitter.com/OqG0sU2cOH

Manchester United reveal their new away kit pic.twitter.com/zl0UyHj9hP

— Goal (@goal) August 15, 2020